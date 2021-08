Confusão envolvendo torcidas organizadas de Botafogo e Flamengo termina na porta da delegacia - Reprodução

Publicado 19/08/2021 11:31

Rio - Uma briga generalizada entre torcedores de Flamengo e Botafogo virou caso de polícia, na noite desta quarta-feira (18), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Nas redes sociais, um morador registrou o embate que aconteceu entre as ruas Real Grandeza e Anibal Reis, em frente ao Cemitério São João Batista. Houve tiros e pelo menos três pessoas ficaram feridas.

A confusão começou no início da madrugada, logo após o jogo entre Vasco e Londrina, válido pelo série B do Campeonato Brasileira. Horas antes, o Flamengo jogou pela Copa Libertadores da América e se classificou para as semifinais da competição. O Botafogo também entrou em campo pela série B e empatou com o Guarani.

Uma testemunha disse que a briga foi entre membros das torcidas organizadas Fúria e Jovem, do Botafogo e Flamengo respectivamente.

Nas imagens, é possível ver que os torcedores usam pedaços de paus e lixeiras para intimidar seus rivais. em um determinado momento, durante a briga, é possível escutar barulhos de tiros.

Em um segundo vídeo, policiais militares bloqueiam a Rua Real Grandeza e abordam torcedores que estavam em um carro de passeio. O vídeo registra alguns torcedores tentando fugir do cerco policial.

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que "no fim da noite de quarta-feira, policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Tabajaras/Cabritos estavam em patrulhamento quando notaram um princípio de tumulto na Rua Real Grandeza, em Botafogo, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Três indivíduos foram conduzidos para a 12ª DP (Copacabana). No momento da aproximação para abordagem dos envolvidos, a equipe policial foi atacada por disparos de arma de fogo oriundos do interior da comunidade Tabajaras e reagiu. Não houve relatos de feridos".