Funarte - Reprodução Internet

FunarteReprodução Internet

Publicado 19/08/2021 09:26

Rio - A Fundação Nacional das Artes (Funarte), localizada no Centro do Rio, foi interditada por tempo indeterminado o prédio que abriga o Centro de Documentação e Pesquisa da entidade (Cedoc), que guarda acervo bibliográfico e documental. Segundo a portaria, publicada no Diário Oficial da União, o local coloca a vida dos funcionários e a integridade do acervo em risco devido às suas condições físicas e estruturais.

A determinação é do dia 9 de agosto e foi assinada pelo presidente da instituição, Tamio Athaude Marcondes.

Publicidade

"Interditar o prédio localizado na Rua São José - n° 50, ocupado pela Fundação Nacional de Artes - Funarte, por tempo indeterminado, tendo em vista o estado do imóvel, cujas condições físicas e estruturais atuais colocam em risco a integridade do acervo e das pessoas que nele trabalham e utilizam de seus serviços", afirma o texto.



De acordo com o site da instituição, o Cedoc é o setor responsável pela organização, preservação, acesso e difusão do acervo documental da instituição, que tem como missão difundir a história e memória da arte e cultura brasileiras e as políticas do governo federal para o setor.



Publicidade

Desde 2018 foi constatada problemas na parte elétrica, com risco de incêndio e a possibilidade de sobrepeso que pode abalar a estrutura do prédio.