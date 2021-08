HSA - Hospital Souza Aguiar - Daniel Castelo Branco/Arquivo

Rio - Um incêndio em um apartamento na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, deixou três mulheres feridas no início da noite desta quarta-feira (18).

Uma idosa de 90 anos, Iris de Lemos, sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico ainda no local e foi liberada. Outras duas vítimas, que não tiveram idades e nomes divulgados, foram socorridas em estado grave e levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na Região Central. Elas permanecem internadas sob observação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado por volta das 16h30 para um incêndio no 7º andar de um prédio no número 113 da Conde de Bonfim. Por volta das 21h30 as chamas já estavam controladas e o homens dos Bombeiros já tinham deixado o local.

A Defesa Civil vai apurar as causas do incêndio.