Ex-assessor de Carlos Bolsonaro é exonerado do comando da Funarte

Brasília - Após dois meses no comando da Fundação Nacional das Artes (Funarte), Luciano Querido foi exonerado nesta segunda-feira do cargo de presidente do órgão. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU). Antes da Funarte, Querido foi assessor de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio.

Quem assume a pasta agora é Larmartine Barbosa Holanda, coronel da reserva do Exército, com experiência em logística. Holanda tem curso de roteirista na Escola de Cinema de São Paulo e foi presidente da Câmara de Comércio Brasil-Albânia.