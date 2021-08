Corpo de dubladora foi deixado em uma região de mata em Grumari - Divulgação

16/08/2021

Rio - Em depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital, nesta segunda-feira, o motorista que ajudou no transporte do corpo da dubladora Christiane Louise de Paula da Silva, encontrada morta em uma mata em Grumari, na Zona Oeste do Rio, disse ter sido informado que estava carregando "um despacho". As informações foram obtidas pelo G1.



A dubladora Christiane Louise foi morta pelo economista Pedro Paulo Gonçalves

De acordo com o homem, ele foi procurado pelo amigo da dubladora, o economista Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa, de 27 anos, para realizar o serviço e o pagamento foi efetuado em dinheiro. A viagem terminou na casa da dubladora, onde Pedro Paulo e sua mãe, Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa, ficaram.



O economista foi preso preventivamente pela morte da dubladora, ele era amigo de Christiane e passava um período na casa dela, em Ipanema, quando teria cometido o crime e permanecido dois dias com o corpo da vítima dentro do apartamento, segundo investigação da Polícia Civil. Eliane Gonçalves teve um mandado de prisão temporária expedido na sexta-feira (13) pela juíza Maria Izabel Pena Pieranti.

Investigações

O assassinato foi cometido no dia 20, mas o corpo só foi encontrado no dia 22, em uma área de vegetação em Grumari, Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil acredita que Pedro Paulo tenha recebido ajuda da própria mãe, Eliane Gonçalves, para ocultar os restos mortais. No intervalo entre o assassinato e a ocultação do corpo, Pedro Paulo e a mãe continuaram com a rotina normal, inclusive frequentando restaurantes na Zona Sul e negociando produtos pela internet.

Christiane Louise era dubladora e fez a voz de personagens marcantes do público infanto-juvenil, como Margarida, da Disney, e a Senhorita Morello, a professora de Chris e Greg no seriado norte-americano 'Todo Mundo Odeia o Chris'. Em julho, a morte de Christiane foi tratada nas redes sociais como 'causa desconhecida'.

