Agentes da DRFC e DHNSG apreenderam duas pistolas, um simulacro de fuzil e uma granada na ação - Divulgação

Agentes da DRFC e DHNSG apreenderam duas pistolas, um simulacro de fuzil e uma granada na açãoDivulgação

Publicado 17/08/2021 14:20

Rio - Quatro criminosos morreram e um foi preso, na manhã desta terça-feira (17), durante tentativa de roubo de carga no bairro do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, Região Metropolitana do Rio, após confronto com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG). Grupo fazia parte do Comando Vermelho e da quadrilha do Caramujo, em Niterói, que está sob o comando do traficante Wagner dos Reis Matta, conhecido como “JC” ou “Juca”.



fotogaleria

Publicidade

Segundo a Polícia Civil, após reunirem informações de inteligência e realizarem diligências de campo, agentes localizaram a quadrilha, uma das principais de roubos da região de Niterói e São Gonçalo.

De acordo com informações, o grupo se dirigia para um roubo de carga quando foi interceptado pelos policiais. Os criminosos portavam duas pistolas, um simulacro de fuzil e uma granada, que foram apreendidos pelos agentes.