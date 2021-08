Edinalva Rodrigues, de 47 anos, era comerciante e está desaparecida desde a madrugada do último sábado (14) - WhatsApp do DIA (98762-8248)

Edinalva Rodrigues, de 47 anos, era comerciante e está desaparecida desde a madrugada do último sábado (14)WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 17/08/2021 15:05 | Atualizado 17/08/2021 15:18

Rio - A comerciante Edinalva Rodrigues de Almeida, de 47 anos, está desaparecida desde o último sábado (14) em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Existe a suspeita de que a ela tenha sido sequestrada por traficantes liderados pelo criminoso conhecido como "Bigode", em sua própria residência às 00h30, e não há informações sobre o paradeiro da mulher até o momento.

Edinalva morava na Rua do Cemitério, perto de um campo de futebol em Itaboraí. Há ainda a suspeita de que ela possa ainda ter sido torturada e morta pelos criminosos.



Segundo informações, a motivação que pode ter provocado o desaparecimento da comerciante é que um dos traficantes da região não gostava de Edinalva. Com o passar do tempo, o ressentimento que ele tinha motivou o criminoso a convencer os seus comparsas que ela era uma pessoa envolvida com a milícia e que poderia representar perigo para as atividades da facção.



Os traficantes ainda ameaçaram quem tentasse denunciar o caso para policiais informando que se a ação fosse feita, qualquer que fosse o denunciante seria assassinado. A Polícia Civil foi procurada pelo DIA para dar mais informações sobre o caso, mas não retornou até o momento.

Publicidade

Além do "Bigode", outros comparsas como o "Silvinho", apontado por testemunhas como chefe do tráfico no Areal e Porto das Caixas, e outros suspeitos como "Renatinho" e "Barbeirinho" também podem estar envolvidos.



“Eu só quero limpar o nome dela, porque ela não tem nada a ver com isso e nunca foi envolvida com nada”, disse uma pessoa que conhece a vítima.



A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) ouve testemunhas a respeito do desaparecimento. Informações podem ser compartilhadas através do Disque Denúncia pelo número: 2253-1177