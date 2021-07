Monica Waldwogel aparece fumando ao vivo em jornal da Globonews - Reprodução

Monica Waldwogel aparece fumando ao vivo em jornal da GlobonewsReprodução

Publicado 29/07/2021 07:39 | Atualizado 29/07/2021 07:50

Rio - Mônica Waldwogel cometeu uma gafe durante o "Globonews em Pauta" desta quarta-feira. A jornalista foi chamada com outros colegas para comentar as notícias do próximo dia, mas o sinal caiu. Enquanto isso, ela acendeu um cigarro. Mônica, no entanto, não percebeu que o sinal tinha voltado e apareceu no telejornal fumando ao vivo.

fotogaleria

Publicidade

Os internautas comentaram a gafe no Twitter e a jornalista explicou o motivo. "O sinal tinha caído e eu não percebi que voltou", escreveu Mônica Waldwogel. O apresentado Marcelo Cosme também citou uma queda de sinal ao chamar Mônica.

No #EmPauta da Globo News, a Mônica Waldvogel apareceu fumando durante o telejornal, achando que não estava mais no ar. Acontece, né? pic.twitter.com/PxG4QZZyhA — Fernando Machado (@fernandoluiiz) July 29, 2021

Publicidade

O sinal tinha caído, não percebi que voltou. Aiaiai —Mônica Waldvogel (@MonicaWaldvogel) July 29, 2021