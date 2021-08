Sábado de sol encheu as praias da Zona Sul: cenas perigosas no atual cenário da pandemia - Marcos Porto/Agência O Dia

Rio - O Rio de Janeiro teve uma em cada sete mortes em decorrência da covid-19 ocorridas nos últimos sete dias. Segundo dados divulgados pelo Painel de Monitoramento do estado e do Ministério da Saúde, o estado teve 748 óbitos com diagnóstico confirmado da doença, enquanto no país o número de mortes foi de 5.363.

Ao todo, o Brasil registrou até esta segunda-feira 574.848 mortes pelo vírus, enquanto o Rio já registra mais de 10% desse total, com 61.403 mortes. O estado é o segundo com a maior taxa de mortalidade por 100 mil do vírus, com 355 óbitos. Só fica atrás de Rondônia, no Norte, e Mato Grosso, no Centro Oeste, que anotam, respectivamente, a triste marca de 363,6 e 376,6 mortes a cada 100 mil habitantes.

Quando avaliamos o número de casos confirmados, um em cada vinte, pelo menos, foi registrado no estado. O Rio anotou até esta segunda-feira 1.101.794 casos confirmados, enquanto o país supera a marca de 20.5 milhões de diagnósticos positivos.