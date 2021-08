Material apreendido com suspeitos baleados - Divulgação

Material apreendido com suspeitos baleadosDivulgação

Publicado 23/08/2021 07:59

Rio - Um confronto entre policiais e criminosos da comunidade Tabajaras, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, resultou em quatro suspeitos feridos na tarde deste domingo (22). Segundo a PM, a troca de tiros começou quando criminosos atiraram contra os policiais que estavam em uma viatura do 7° BPM (São Gonçalo), baseada na saída 308 da BR-101, próximo à Comunidade dos Tabajaras.

Ainda de acordo com a PM, outras equipes da unidade foram acionadas para dar apoio e o confronto se intensificou. Os feridos foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Com o grupo, foram apreendidos duas pistolas, três rádios transmissores e drogas.

Publicidade

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 73ªDP(Neves) e que as investigações estão em andamento para esclarecer o caso.