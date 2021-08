Portal dos Procurados pede informações sobre mulher envolvida em diversos assaltos em Niterói - Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 23/08/2021 07:46

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (23), um cartaz para ajudar a localizar uma mulher, identificada como Verônica Soares Moreira Silva Campos. De acordo com as investigações da 79ª DP (Jurujuba), ela e seu companheiro, Adriano Py da Silva Cordeiro, o "Sapatinho" - preso no último sábado (21), no Monjolos, em São Gonçalo - são suspeitos de diversos roubos na Região Oceânica, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Verônica já é considerada foragida.O casal era considerado o "terror" dos moradores da região. De acordo com a delegacia, Adriano é apontado como autor de pelo menos 20 roubos em Niterói e no Rio. Ele usava da violência nas suas ações e Verônica também participava. Em uma das ações dos criminosos, uma vítima chegou a ser levada ao hospital após ser espancada por Adriano, que apontou uma arma para sua cabeça. Ele puxou a vítima e a arrancou do veículo pelo cabelo. Ele também bateu com a arma na cabeça da mulher, e passou com o carro por cima da perna da vítima.A operação, que terminou com a prisão de Adriano, recebeu o nome de Bonnie e Clyde, casal americano que ficou famoso por cometer uma série de crimes na região central dos Estados Unidos, no fim dos anos de 1920.