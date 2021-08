Trem da Supervia na estação de Deodoro - Divulgação

Publicado 23/08/2021 06:52

Rio - Trens do ramal Japeri da Supervia circulam com intervalos irregulares na manhã desta segunda-feira (23), por conta de furtos de cabos de sinalização. De acordo com a concessionária, o trecho entre Nova Iguaçu e Japeri apresenta intervalo diferenciado de 20 minutos; já o trecho entre Central do Brasil e Nova Iguaçu tem intervalo de 10 minutos.

Os furtos acontecem em vários pontos do ramal, segundo a concessionária. Os trens aguardam ordem de circulação, já que o controle das composições está sendo feito via rádio, e não de forma automática. Os outros ramais não apresentam problemas.

Nesta segunda, haverá serviços de manutenção na via férrea, no trecho entre as estações Queimados e Engenheiro Pedreira, das 10h às 15h.