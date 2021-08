Incêndio no Itanhangá - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 23/08/2021 06:16

Rio - Um incêndio atinge a área de vegetação no bairro do Itanhangá, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (23). O fogo começou ainda na madrugada, segundo relatos de moradores. Não há feridos.

Bombeiros do quartel da Barra da Tijuca foram acionados às 4h35 e trabalham para conter as chamas, que formaram pequenos clarões na vegetação. O incêndio acontece na altura da Rua Dulcídio Pereira, próximo ao Itanhangá Golf Club.

Na manhã de domingo (22), em São Paulo, um incêndio de grandes proporções tomou conta do Parque do Juquery, em Franco da Rocha. Moradores da região chegaram a observar em suas residências a presença de fuligem - uma substância preta que provém da queima de matérias combustíveis.

Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil tentam conter as chamas, que permanecem por conta da força dos ventos e do relevo do parque, que dificulta o acesso.