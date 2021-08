Neste sábado, 21, os termômetros podem registrar máxima de 34ºC - Fabio Costa/Agencia O Dia

Neste sábado, 21, os termômetros podem registrar máxima de 34ºCFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 21/08/2021 11:47 | Atualizado 21/08/2021 11:49

Rio - Depois de dias mais frios, o fim de semana dos cariocas vai ser de calor e tempo firme. A previsão descarta qualquer possibilidade de chuva e indica que a temperatura poderá chegar aos 35ºC na cidade.

Neste sábado, 21, apesar do céu claro a parcialmente nublado, não vai chover, e os termômetros podem registrar máxima de 34ºC. No domingo, 22, o tempo permanece firme e a temperatura pode chegar aos 33ºC, com a mínima de 16ºC, com ventos fracos a moderados.

Segundo o Alerta Rio, o tempo ficará estável na cidade até pelo menos a próxima quarta-feira, 25, por conta de um sistema de alta pressão no oceano. Até lá, o céu permanece claro e ventos fracos podem ser registrados. A temperatura mínima no período pode variar entre 17°C e 21°C, enquanto a máxima entre 33°C e 35°.