Falsa médica carregava carimbo, crachá, jaléco e estetoscópioReprodução da Internet

Publicado 21/08/2021 09:48 | Atualizado 21/08/2021 09:52

Rio - A direção do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, informou, nesta sexta-feira, que já haviam denúncias da atuação de um falso médico na unidade desde o mês de junho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a estudante de odontologia Nathiely da Silva Nascimento, de 20 anos, presa em flagrante acusada de se passar por médica, vinha sendo monitorada pela direção da unidade.

A identidade de Nathiely só foi confirmada na unidade nesta sexta-feira, quando a jovem foi reconhecida e confrontada por funcionários da unidade. A estudante estaria comendo em um refeitório autorizado apenas para o staff. Sem acusar a jovem, uma responsável pela equipe pediu a identificação de todos que estavam no local, mas a jovem deu respostas incoerentes e chegou a apresentar uma carteirinha falsa de estudante de medicina.

Segundo a SMS, as publicações da falsa médica nas redes sociais ajudaram a confirmar a sua identidade. Ela posou em diversas ocasiões no interior da unidade, com jaleco, estetoscópio e crachá. Em outros registros, ainda não confirmados se verdadeiros, ela teria fotografado um procedimento médico em que um paciente tinha um ferimento costurado.

Nathiely, que cursa o primeiro ano de odontologia em universidade particular, teria iniciado as postagens na unidade após se envolver com um médico que trabalha no local. Eles teriam circulado pelo hospital em áreas autorizadas, onde ela o acompanhava no expediente. Mesmo após o término do relacionamento, ela teria continuado a ir ao local e passou a utilizar um crachá falso de identificação.

Após ser descoberta, a jovem foi levada por Policiais Militares para a 12ª DP (Copacabana) onde foi feito o registro de ocorrência e se deu a prisão em flagrante. Segundo nota da Polícia Civil, as investigações continuam para apurar se ela já atuou como falsa médica em outra unidade de saúde.

A SMS foi questionada sobre possíveis atendimentos da jovem como médica na unidade, mas, até o momento, nenhuma resposta foi dada.