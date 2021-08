PMs apreenderam cintos de guarnição, uma capa de colete balístico e roupas camufladas - Divulgação/Polícia Militar

Rio - Uma ação do Núcleo de Operações de Inteligência da Corregedoria Interna da Polícia Militar prendeu dois milicianos em flagrante, neste sábado (21), quando eles extorquiam comerciantes no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Os criminosos, que atuavam na região de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba, estavam em um veículo roubado quando foram presos pela equipe policial.

De acordo com a Polícia Militar, por meio de um trabalho da Corregedoria e com base em dados precisos e direcionados, as equipes do Núcleo estiveram na Estrada do Magarça para prender a dupla. O carro roubado foi recuperado e os PMs ainda apreenderam cintos de guarnição, uma capa de colete balístico e roupas camufladas. O caso foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande).