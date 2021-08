Nathiely sendo conduzida à 12ª DP (Copacabana) por policiais militares - Reprodução do Instagram

Publicado 21/08/2021 12:07

Rio - A falsa médica que fingia atuar no Hospital Municipal Miguel Couto, presa nesta sexta-feira, também fez postagens marcando atendimento em UPA e no Hospital Federal dos Servidores, na Saúde, Região Central do Rio. As fotos foram publicadas nos stories de Nathiely da Silva Nascimento, de 20 anos, ao longo dos últimos meses. Ela se identificava como médica ortopedista da unidade municipal de saúde no Leblon e tinha mais de 6 mil seguidores no Instagram.

Na postagem em que identifica o Hospital Federal dos Servidores, a estudante de odontologia parece preencher uma ficha médica de atendimento na unidade. O registro, contudo, parece ter passado por edição para incluir o nome de Nathiely no espaço onde fica o carimbo. A foto traz a hashtag "Medicinaporamor".

Já na publicação onde localiza em UPA, na Baixada Fluminense, ela compartilha a mensagem "de upinha agora". Em outras postagens, a jovem aparecia usando jaleco, pijama de profissional de saúde, estetoscópio e até carimbo, que teria sido falsificado. Outros registros trazem a legendas como "não posso, tô de plantão" e "mais um dia de guerra".

Nathiely chegou a agradecer uma resposta que recebeu em postagens na rede social, dizendo que se sentia motivada com mensagens assim. "Sinto que não existe nada mais motivador do que alguém dizer que você pode, de reconhecer o seu valor e seu potencial", compartilhou.

Denúncia

A direção do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, informou, nesta sexta-feira, que já haviam denúncias da atuação de um falso médico na unidade desde o mês de junho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a estudante de odontologia vinha sendo monitorada pela direção da unidade.

A identidade de Nathiely só foi confirmada na unidade nesta sexta-feira, quando a jovem foi reconhecida e confrontada por funcionários da unidade. A estudante estaria comendo em um refeitório autorizado apenas para o staff. Sem acusar a jovem, uma responsável pela equipe pediu a identificação de todos que estavam no local, mas a jovem deu respostas incoerentes e chegou a apresentar uma carteirinha falsa de estudante de medicina.

Com ela, os policias apreenderam um crachá falsificado de estagiária de medicina do hospital, estetoscópio, carimbo, jaleco e pijama usado por profissionais de saúde. O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana).

