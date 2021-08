Comlurb dá apoio à operação desta quarta-feira - Divulgação

Publicado 25/08/2021 09:40 | Atualizado 25/08/2021 11:56

Rio - Uma estação de transbordo e transferência de resíduos foi esvaziada e fechada na manhã desta quarta-feira. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac) em conjunto com a Comlurb, a Subprefeitura da Zona Norte e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. O lixão, que operava de maneira clandestina, ficava ao lado do Mercado São Sebastião, na Penha, Zona Norte do Rio.

Dentre as irregularidades encontradas no local e denunciados pelos comerciantes do Mercado, estão o risco de contaminação dos lençóis freáticos com chorume, a proliferação de ratos e baratas, mau cheiro, impacto visual, além de sujeira em um perímetro onde são comercializados alimentos."Tivemos uma luta de muitos meses para enfim conseguir fechar definitivamente este local, que colocava a população em risco. Essa é uma importante vitória para o Meio Ambiente do Rio e para a população da Zona Norte", explica Eduardo Cavaliere, secretário de Meio Ambiente.O empreendimento pertence à empresa DSL Transportes e Soluções Ambientais Ltda., que já havia sido multada em ocasiões anteriores.Para evitar risco de risco de contaminação – e até mesmo de explosão – pelo acúmulo de lixo no local, a prefeitura irá esvaziar o lixo restante no galpão. Segundo a Smac, o fechamento da atividade não vai impactar na logística de destinação de resíduos sólidos urbanos, já que existem outros locais apropriados para o recebimento desses materiais, uma vez que a Comlurb opera oficialmente com cinco estações de transferência, que encaminham os resíduos para o Aterro Sanitário de Seropédica.