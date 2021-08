Cerca de 5,1 milhões de doses de imunizante são produzidos com o insumo - Divulgação

Publicado 25/08/2021 09:46

Rio - A Fiocruz recebeu mais uma remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), suficiente para a produção de aproximadamente 5,1 milhões de doses da vacina Oxford/Astrazeneca contra a covid-19. O insumo chegou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RioGaleão) por volta de 5h30 desta quarta-feira (25).

A fundação informou que permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do IFA importado e aguarda a confirmação de data de envio dos próximos lotes de insumo. Segundo a Fiocruz, cerca de 88,4 milhões de doses já foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo 84,4 milhões de vacinas produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e 4 milhões importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.