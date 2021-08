PM apreende munições, armas e drogas com casal em Volta Redonda, no interior do Rio - Divulgação

Publicado 25/08/2021 09:19

Rio - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (24) um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense. O flagrante foi feito dentro de uma casa alugada por eles no bairro Niterói. Equipes do 28º BPM (Volta Redonda) ainda apreenderam grande quantidade de drogas e armas que geram um enorme prejuízo para os traficantes.

A polícia descobriu o local através de denúncia anônima. O endereço fica um uma área rural da cidade. O casal foi abordado e indicou o local onde o material estava escondido.

Foram apreendidos duas pistolas, mais de mil munições calibre 9 milímetros; cerca de 150 munições para fuzil calibre 556; 50 munições calibre 45; cerca de 3,4 mil cápsulas de cocaína, 70 trouxinhas também de cocaína, aproximadamente 50 tabletes de maconha, além de carregadores de armas, celulares e material para a embalagem das drogas. A PM também apreendeu um carro que era usado pelo casal.

A ocorrência foi registrada na delegacia da região. Segundo a polícia, o casal vai responder por tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, além de associação criminosa.