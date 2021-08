Morro do Cantagalo - Teófilo / SMAC

Publicado 25/08/2021 08:20 | Atualizado 25/08/2021 08:31

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio de ação conjunta entre as secretarias municipais de Conservação (Seconserva) e Meio Ambiente, realiza uma operação para demolir construções irregulares que estavam sendo erguidas na parte alta do Morro do Cantagalo, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira. Para garantir segurança aos fiscais ambientais, policiais da UPP - Pavão Pavãozinho ocuparam os acessos à comunidade.

Imóveis ficam em área de proteção ambiental e as obras não têm qualquer licença, nem autorização da prefeitura para serem realizadas. As construções tinham sérios riscos de deslizamentos



Cinco construções — ainda em fase inicial, que teriam até três andares — foram alvo de embargos e notificações por estarem sem nenhuma licença ou autorização do poder público, além de estarem localizadas em área não edificante.



"Essas construções em área ambientalmente protegida representam risco ao Meio Ambiente e à comunidade, às pessoas. Não podemos permitir que avancem e, portanto, atuaremos rigorosamente defendendo a sociedade desses crimes", afirmou Eduardo Cavaliere, secretário de Meio Ambiente.



Fiscais do Meio Ambiente constataram retirada de vegetação de Mata Atlântica no costão rochoso no local, apresentando sérios riscos de desabamentos e deslizamentos, com grave ameaça de dano e lesão à comunidade.



Devido ao difícil acesso, as demolições estão sendo realizadas manualmente, através de operários com marretas e marteletes portáteis.



A ação contou, ainda, com o apoio da Subprefeitura da Zona Sul. A região tem sido alvo de diversas operações de combate a construções ilegais pela prefeitura do Rio.