Clima na cidade começa a mudar durante a semana e a promessa é de chuva para o fim de semana - Robson Moreira

Publicado 25/08/2021 07:54 | Atualizado 25/08/2021 07:54

Rio - Uma frente fria se aproxima da cidade do Rio nesta quinta-feira depois de uma semana muito calor e praias lotadas . Nesta quarta (25), um sistema de alta pressão mantém o tempo estável e a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Os ventos ficam entre fracos a moderados, sendo mais intensos nos períodos da tarde. A máxima prevista é de 36°C e a mínima de 17°C. Com a chegada da frente fria, haverá aumento da nebulosidade e os ventos entre moderados a fortes (de 18,5 km/h a 76 km/h), a partir de quinta. Não há previsão de chuva.

Já na sexta-feira (27) e no sábado (28), a frente fria se deslocará pelo oceano e áreas de instabilidade irão atuar sobre a região sudeste fazendo com que os termômetros apresentem declínio nas temperaturas. O céu ficará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a partir da tarde de sexta. Os ventos estarão com intensidade moderada (18,5 km/h até 51,9 km/h) ao longo dos dois dias. Na sexta a previsão é de 28°C e a mínima de 17°C. Já no sábado os termômetros ficam entre 25°C e 18°C.

No domingo (29), o tempo permanecerá instável, com previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante os períodos da tarde e da noite. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9km/h) e as temperaturas em elevação, sendo a máxima prevista de 28°C e a mínima de 17°C.