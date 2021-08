Homem foi atingido por disparos no Anil - REPRODUÇÃO TV GLOBO

Publicado 25/08/2021 06:56 | Atualizado 25/08/2021 07:41

Rio - Um homem foi morto a tiros no fim da noite de terça-feira (25), no bairro do Anil, em Jacarepaguá. Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Bernard Teixeira, de 37 anos, dirigia pela Estrada de Jacarepaguá quando homens de passaram e pelo menos dois carros e atiraram com disparos de fuzil. Um segundo homem que estava dentro do veículo atingido conseguiu escapar. Os autores do crime fugiram pela via.

O caso aconteceu na Estrada de Jacarepaguá, no Anil, próximo da comunidade de Rio das Pedras. Pelo menos cinco tiros acertaram a vítima. Familiares estiveram no local, mas não quiseram informar a identificação do homem assassinado. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga.