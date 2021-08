Retomada da vacinação em São Gonçalo - Marcos Porto/Agencia O Dia

Retomada da vacinação em São Gonçalo Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 25/08/2021 09:00

Rio - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo montou uma parceria com o aplicativo Uber e agora oferece transporte de graça até o ponto de vacinação daqueles que ainda não foram imunizados. A estratégias foi adotada para completar a vacinação contra o coronavírus de toda a população, além daqueles que já tomaram a primeira dose. As pessoas são escolhidas pelos agentes comunitários de saúde por meio da busca ativa em residências.

São Gonçalo já vacinou com primeira dose ou dose única 629,4 mil pessoas, ou 73,89% da população vacinável. Ao todo, 869,6 mil doses dos imunizantes foram aplicadas na população com mais de 18 anos, tanto de primeira quanto de segunda dose. Os imunizados (gonçalenses que tomaram as duas doses ou dose única) são 262,2 mil pessoas, ou 30,79% do total de 851,8 mil moradores.



A secretaria mantém a vacinação para todos os gonçalenses com mais de 18 anos em 12 pontos de vacinação, um com drive thru, nesta quarta-feira (25). A imunização com a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer também está disponível.



Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Os gonçalenses devem chegar até 16h30 nas unidades que atendem até 17h e até 20h30 nas clínicas que atendem até 21h. Aos sábados, os moradores devem chegar até 11h30.



Gestantes

As grávidas que tomaram o imunizante Astrazeneca vão receber a segunda dose da Pfizer ou Coronavac. Vale lembrar que só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com outras vacinas. Para ter escolha do imunizante, o gonçalense deve ter um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.



Balanço

Desde o início da campanha, a cidade vacinou 629,4 mil pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22,1 mil receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32,4 mil trabalhadores da saúde, 137,3 mil idosos com mais de 60 anos, 1,6 mil funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84,7 mil pessoas com comorbidades, 1,3 m,il pessoas com deficiência permanente, 8,2 mil trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2,8 mil acamados, 347,1 mil pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3,5 mil pessoas privadas de liberdade, 267 pessoas em situação de rua, 311 portuários e 8,9 mil gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 240,1 mil pessoas foram imunizadas com a segunda dose.



Locais de vacinação



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro (não tem Pfizer)

– PAM Coelho (não tem Pfizer)

– Cras Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco (não tem Pfizer)

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (não tem Pfizer)



Ponto com drive thru



– Campo do Clube Mauá, Centro