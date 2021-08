Larissa Duarte de Lima não resistiu após uma colisão com um carro carro. Ela estava na garupa de uma moto e bateu com a cabeça no chão durante a batida - Reprodução

Publicado 25/08/2021 08:47

Rio - A advogada Larissa Duarte de Lima recebeu homenagens de amigos nas redes sociais após não resistir a uma colisão provocada por uma briga de trânsito, na tarde de terça (24), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Entre os colegas, ela era tida como uma jovem muito doce e inteligente. A subseção da Organização dos Advogados do Brasil de Bangu (OAB) também divulgou uma nota de pesar prestando solidariedade e lamentando a perda. A família vai comparecer ainda nesta quarta-feira (25) para realizar o reconhecimento do corpo no IML.



A repercussão do caso gerou uma comoção nas redes sociais. Muitas pessoas lamentaram a perda de Larissa e pediram por justiça. A jovem tinha se formado há dois anos em Direito.



“Muito triste com essa notícia. Uma menina iluminada, linda e doce. Fez estágio no Tribunal de Justiça, era muito inteligente e excelente em tudo que fazia. Virou minha amiga, uma das mais queridas. Espero que Deus conforte sua família nesse momento tão difícil. Lari amo você. Nunca vou te esquecer”, disse uma amiga nas redes sociais.



Em nota, a OAB também se manifestou. “Com grande pesar, a Ordem dos Advogados - 31ª Subseccional de Bangu comunica o falecimento da advogada Dra. Larissa Duarte de Lima. Externamos nossos votos de paz e solidariedade à toda família e amigos(as). Nossas sinceras condolências”.