Técnicos da Supervia fizeram reparos no ramal JaperiREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 25/08/2021 09:16 | Atualizado 25/08/2021 09:18

Rio - Equipes da Supervia foram assaltadas duas vezes quarta-feira (25), enquanto técnicos se deslocavam para fazer reparos no ramal Japeri. Os dois assaltos aconteceram em Ricardo de Albuquerque, mas em horários diferentes: o primeiro no início da tarde, e o outro durante a noite.

O primeiro roubo aconteceu por volta das 13h, na Rua Beberibe, enquanto funcionários iam realizar reparos na linha férrea do ramal Japeri. Os ladrões levaram o carro da Supervia, além de ferramentas e pertences dos funcionários.

Seis horas depois, funcionários da Supervia voltaram a ser assaltados, desta vez na Rua Alcobaça. Os bandidos levaram outro carro, e uma escada de manutenção.

A Supervia registrou boletim das duas ocorrências.

(+) Permanecemos atuando, com a máxima atenção e seriedade que o assunto exige, para reduzir os impactos operacionais e, principalmente, apoiando o Poder Público para que seja possível obtermos uma atuação efetiva das autoridades competentes no combate definitivo a esse crime. pic.twitter.com/zxWwOFYQrA — SuperVia (@SuperVia_trens) August 24, 2021

Supervia suspendeu ramal Japeri

A circulação no ramal Japeri e na extensão Paracambi foi normalizada por volta das 20h25 de terça-feira (24), após a suspensão pelo segundo dia consecutivo, no início da tarde de ontem, deixando passageiros que dependem dos trens da SuperVia para retornar para casa desamparados. De acordo com a concessionária, a suspensão se deu após recentes ocorrências de pelo menos 15 furtos de cabos de sinalização desde a última sexta-feira (20) e a verificação de novos furtos entre a madrugada e a tarde desta terça-feira.

Ainda de acordo com a Supervia, o problema atingiu cerca de 35 quilômetros do ramal Japeri, o que representa 56% de sua extensão total, da estação Central do Brasil até a estação Japeri. Entre os trechos mais impactados, a maioria deles está em Japeri, Queimados, Comendador Soares, Mesquita, Edson Passos, Nilópolis e Deodoro.