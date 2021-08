Idosa de 78 anos agredida pelo próprio filho. Acusado foi preso por tentativa de homicídio e feminicídio - Reprodução

Idosa de 78 anos agredida pelo próprio filho. Acusado foi preso por tentativa de homicídio e feminicídioReprodução

Publicado 24/08/2021 16:46 | Atualizado 24/08/2021 16:52

Rio - Preso preventivamente por 30 dias por ter espancado a própria mãe , uma idosa de 78 anos, Rodrigo dos Passos Miranda tem histórico de uso de drogas e remédios antidepressivos. Para os policiais da 9ª DP (Catete), que pediram a prisão do acusado, a causa mais provável das agressões contra a idosa seria represálias por ela se negar a dar-lhe dinheiro. Rodrigo dos Passos Miranda está preso pelos crimes de tentativa de homicídio e feminicídio.Os policiais foram acionados por equipes do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde a idosa foi socorrida pela empregada doméstica, na manhã de segunda-feira. Aos agentes, a funcionária relatou que, ao chegar ao apartamento da família para trabalhar, na Rua Correia Dutra, no Catete, encontrou a vítima inconsciente e ensanguentada, com diversos hematomas no rosto, braços e pernas.De acordo com o relato da testemunha, o filho estava no apartamento, 'tomando vários comprimidos antidepressivos'. A empregada doméstica contou que, após prestar os primeiros socorros à idosa, perguntou a ela o que tinha acontecido. Segundo o depoimento da testemunha à 9ª DP, a vítima disse que havia sido agredida fisicamente pelo filho. A funcionária acionou o 190 e policiais militares compareceram ao apartamento, levando a idosa, seu filho e a empregada doméstica para o Miguel Couto.Os agentes da 9ª DP foram chamados e, após colherem o depoimento da testemunha no hospital, pediram a prisão do filho da idosa ao Plantão Judiciário, que expediu o mandado de prisão. Rodrigo dos Passos Miranda foi detido na madrugada desta terça-feira e, se condenado, pode pegar até 20 anos de prisão em regime fechado.Na delegacia, a funcionária ainda relatou que Rodrigo já agrediu a mãe diversas vezes, e que já presenciou algumas agressões. A testemunha disse que pensava em pedir demissão, pois não aguentava mais ver tantas agressões físicas e verbais contra a idosa.