Calendário de vacinação contra covid-19 da segunda-feira (23) no Rio vai atender adolescentes maiores de 12 anos com deficiência e também contará com a repescagem para adultos maiores de 25 anosDivulgação

Publicado 22/08/2021 12:58 | Atualizado 22/08/2021 13:01

Rio - A Prefeitura do Rio segue aguardando novas doses de vacina contra a covid-19 por parte do Ministério da Saúde para dar início à imunização dos menores de idade por escalonamento de idade, como estava planejado anteriormente para início nesta segunda-feira (23). Enquanto as doses não chegam, o município vai vacinar, nesta segunda, adolescentes com deficiência maiores de 12 anos de idade, pessoas com mais de 25 anos que não tomaram a primeira dose, gestantes, puérperas e lactantes.



A informação foi divulgada nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde, na manhã deste domingo (22).



“Devido à quantidade insuficiente de doses, a vacinação para a faixa dos 17 anos será iniciada após a chegada de novas remessas”, informou a pasta em suas publicações.

Os adolescentes com deficiência maiores de 12 anos que estão elegíveis para receber a primeira dose devem preencher uma autodeclaração obtida na página



De acordo com o painel de monitoramento da prefeitura, cerca de 10% da população de faixa etária entre 30 a 39 anos não se imunizou, o que equivale a 105 mil pessoas. Já os que possuem 20 a 29 anos, 18,9% não se vacinaram, representando 186 mil cariocas que precisam receber a sua primeira dose.



O município do Rio concluiu o calendário de vacinação de adultos nesta sexta-feira (20), mas ainda existe uma grande quantidade de pessoas que não compareceram para receber a sua dose.

De acordo com o painel de monitoramento da prefeitura, cerca de 10% da população de faixa etária entre 30 a 39 anos não se imunizou, o que equivale a 105 mil pessoas. Já os que possuem 20 a 29 anos, 18,9% não se vacinaram, representando 186 mil cariocas que precisam receber a sua primeira dose.

A aplicação da segunda dose segue sendo realizada normalmente nos postos que funcionam no período da manhã e tarde. A orientação da prefeitura é que o público elegível para se imunizar na segunda compareça preferencialmente à tarde.

