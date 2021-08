Curso de reciclagem teve a participação de guardas civis, guarda-vidas, entre outros - Foto: Divulgação

Curso de reciclagem teve a participação de guardas civis, guarda-vidas, entre outrosFoto: Divulgação

Publicado 24/08/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO – Cerca de 60 pessoas, entre guardas civis, guarda-vidas, e agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans), participaram de um curso de reciclagem de combate a incêndio, nesta terça-feira (24), em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, o curso foi dividido em aulas teóricas e práticas e aconteceu no Porto do Forno.

Durante a aula teórica, os participantes receberam orientações sobre como acontece a propagação do fogo, classes de incêndios, métodos de extinção de incêndio, e equipamentos de combate a incêndios. Já durante o ensino prático, a capacitação incluiu instrução sobre combate a incêndio, e de vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLT), ou gás de cozinha, como é popularmente conhecido.

O curso foi realizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e as atividades foram acompanhadas por um representante do setor de Segurança de Trabalho do Porto do Forno. O prefeito da cidade, Marcelo Magno, também esteve no local e fez a entrega dos certificados de conclusão do curso.