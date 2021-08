Jogos aconteceram no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos - Foto: Divulgação

Jogos aconteceram no Estádio Municipal Hermenegildo BarcelosFoto: Divulgação

Publicado 23/08/2021 14:15

ARRAIAL DO CABO – A primeira rodada da Copa de Futebol Izaías Teixeira foi realizada nesse domingo (22), em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Em três partidas, foram marcados seis gols, e o maior destaque foi a equipe Das Zoropa, que marcou três gols contra o Coqueiral, que balançou a rede uma única vez.

Os jogos aconteceram no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, no Centro da cidade, e conta a participação de oito equipes. As partidas continuam na próxima semana, sem a presença de público, para evitar aglomeração por conta da pandemia da Covid-19.

Publicidade

RESULTADOS DA 1ª RODADA

• Real 1 x 0 Apollo;

• Coqueiral 1 x 3 Das Zoropa;

• Prainha 1 x 0 Estrela.

Publicidade

Partidas aconteceram nesse domingo, dia 22 Foto: Divulgação