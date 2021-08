Cartaz foi divulgado pelo Portal dos Procurados - Foto: Divulgação

Publicado 30/08/2021 06:55

Já os outros três foragidos, são: Márcio Croce, ex-secretário de Meio Ambiente; Márcio Galo, ex-secretário de Ordem Pública; e André Luiz Cavalcanti, ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol. Já o policial militar Sandro de Souza Motta, de 50 anos, se entregou nesse sábado, na 132ª Delegacia Policial, em Arraial do Cabo, responsável pelas investigações. Ao todo, seis pessoas já foram presas.

A operação da Polícia Civil foi realizada em conjunto com o Ministério Público Estadual (MPE-RJ), com apoiou das corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Segundo as investigações, Renatinho liderava uma quadrilha responsável por desmatar uma área de preservação ambiental, no Parque Estadual da Costa do Sol, que acabou se tornando no loteamento Miguel Couto.

De acordo com a Polícia Civil, as edificações começaram a ser erguidas a partir de 2017, e o objetivo da quadrilha era obter vantagens indevidas com a venda e a exploração do solo, sem que houvesse qualquer tipo de fiscalização dos guarda-parques. Na ação da última sexta-feira, foram apreendidos celulares e documentos, além de uma arma de fogo que estava na casa de um dos alvos.

O inquérito também aponta a participação de PMs e bombeiros militares, que, armados, tinham o papel de intimidar fiscais e a população local. Entre os crimes que os denunciados vão responder, estão o de organização criminosa, de uso e ocupação irregular do solo urbano, prevaricação e ainda falsidade ideológica.

Denúncias sobre o paradeiro dos foragidos podem ser feitas pelos telefones do Disque Denúncia: (21) 2253 1177. O contato também pode realizado por meio dos números de WhatsApp: (21) 9 8849-6099 (Portal dos Procurados), ou ainda através do aplicativo ou redes sociais do “Disque Denúncias RJ”. A polícia garante o sigilo.