Renatinho não foi encontrado e já é considerado foragidoFoto: Divulgação

“Operação Parque Livre”, 12 mandados de prisão contra suspeitos de crimes ambientais. Segundo o delegado Ruchester Marreiros, titular da 132ª Delegacia Policial, até a noite desta sexta, Renatinho ainda não havia se entregado à polícia. ARRAIAL DO CABO – O ex-prefeito de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, Renatinho Vianna, já é considerado foragido da Justiça, após a deflagrada nesta sexta-feira (27), pela Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público Estadual (MPE-RJ) , para cumprircontra suspeitos de crimes ambientais. Segundo o delegado Ruchester Marreiros, titular da 132ª Delegacia Policial, até a noite desta sexta, Renatinho ainda não havia se entregado à polícia.

Os agentes estiveram na casa dele, durante a manhã, em Arraial do Cabo, mas o ex-prefeito não foi encontrado. No local, uma funcionária informou que Renatinho havia viajado, na noite dessa quinta-feira (26), mas o destino não foi revelado. Além dele, outras pessoas que tiveram mandados de prisão e ordens de restrições expedidas, e que não foram encontradas nos seus endereços, já são considerados foragidos da Justiça. Alguns deles, são:

FORAGIDOS

• Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho, conhecido como Serginho Gogó – ex-vice-prefeito de Arraial do Cabo (ordem de restrição);

• Marcio Croce – ex-secretário de Meio Ambiente (mandado de prisão);

• Márcio Veiga de Oliveira, conhecido como Marcio Galo – ex-secretário de Ordem Pública (mandado de prisão);

• André Cavalcanti – ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol (mandado de prisão);

• Márcia Simões Mattos – ex-superintendente regional do Inea (ordem de restrição);

• Sandro de Souza Mota – policial militar (mandado de prisão);

• Rosilene de Azevedo Garcia da Silva – sogra de um traficante (mandado de prisão);

• Josias Oliveira da Silva – (ordem de restrição);

• Cirlei de Aquino Silva, conhecido como Chupico – (ordem de restrição).

De acordo com a Polícia Civil, as ordens de restrições preveem proibição de entrada nas dependências do Parque Estadual Costa do Sol, inclusive escritório administrativo, assim como em quaisquer de seus escritórios e ou sedes. Além disso, também fica proibido o contato com quaisquer agentes, guarda-parques, fiscais ou funcionários da referida unidade de conservação.

PRESOS

• Ranieri Porto, ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol;

• Sandro de Souza Mota, policial militar;

• Marcos Vinícius da Silveira Barbosa, ex-servidor da Prefeitura de Arraial do Cabo;

• Marcos Alexandre Martins Ozório – bombeiro militar;

• Michel Marques Carrir – bombeiro militar.

O DIA não conseguiu contato com a defesa de nenhuma dessas pessoas citadas na reportagem.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, documentos, e uma arma, na casa de um dos alvos, que é policial militar. A operação teve o apoio das corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Além dos mandados de prisão, também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços, em Arraial do Cabo, Cabo Frio e Araruama.

AS INVESTIGAÇÕES

As investigações revelaram que os suspeitos de integrar a quadrilha liderada pelo ex-prefeito, desmataram uma área de preservação e fizeram o loteamento Miguel Couto, no distrito de Monte Alto, e teriam liberado, a partir de 2017, a construção de imóveis, em área não edificável, no Parque Estadual da Costa do Sol, para obterem vantagem indevida com a venda e exploração do solo.

As investigações revelaram ainda que a organização garantia que houvesse o impedimento direto e efetivo das ações de fiscalização dos guarda-parques, permitindo o avanço das invasões irregulares e das construções ilegais em Monte Alto. Durante o inquérito, os agentes também apuraram que, ainda faziam parte do grupo, PMs e bombeiros militares, cujo porte de arma impunha medo nos fiscais e na população local em se opor às suas determinações.

Os denunciados vão responder por diferentes crimes, como organização criminosa, ocupação e uso irregular do solo urbano, resistência qualificada, prevaricação, falsidade ideológica, entre outros. Durante a operação, foram apreendidos celulares, documentos e uma arma, na casa de um dos alvos.