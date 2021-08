Atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h - Foto: Divulgação

Publicado 26/08/2021 19:00

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, lançou nesta semana uma ouvidoria da repartição pública pelo WhatsApp. Segundo a Prefeitura, através do canal de comunicação, os moradores vão poder fazer denúncias, reclamações, sugestões, críticas e elogios relacionados ao atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).