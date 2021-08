Jogos serão realizados no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos - Foto: Lucas Madureira

Jogos serão realizados no Estádio Municipal Hermenegildo BarcelosFoto: Lucas Madureira

Publicado 26/08/2021 17:05

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, terá a 1ª Copa de Futevôlei, a partir das 8h deste sábado (28). De acordo com a Prefeitura, 12 duplas formadas por alunos de projetos da Superintendência Municipal de Esportes vão participar da competição. Os jogos vão acontecer no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, no Centro.