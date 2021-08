Após cerimônia de diplomação, guardas ambientais posaram para foto - Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2021 16:15

ARRAIAL DO CABO – Cerca de 25 guardas ambientais de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, que realizaram o curso de habilitação marítima , para condução de embarcações oficiais no serviço público, foram diplomados nessa terça-feira (23), em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal. O curso teve duração de 40 horas e, segundo a Prefeitura, a iniciativa faz parte do plano de treinamento anual da equipe da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento.