Pelo menos 25 guardas ambientais participaram do curso, segundo a Prefeitura - Foto: Divulgação

Pelo menos 25 guardas ambientais participaram do curso, segundo a PrefeituraFoto: Divulgação

Publicado 16/08/2021 18:30

ARRAIAL DO CABO – Pelo menos 25 guardas ambientais de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, concluíram um curso de habilitação marítima na condução de embarcações e motos aquáticas, em serviço público. Segundo a Prefeitura, o curso teve duração de 40 horas e foi realizado na semana passada pela Marinha do Brasil.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a iniciativa faz parte do plano de treinamento da equipe da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento.