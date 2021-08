Arma e munições foram apreendidas - Foto: Divulgação

Publicado 16/08/2021 17:15

ARRAIAL DO CABO – Um jovem foi preso por posse ilegal de arma nessa segunda-feira (16), em uma casa em construção, no bairro Prainha, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com o suspeito foi apreendida uma pistola calibre 380 com numeração raspada, e 17 munições.

Ainda de acordo com a PM, os agentes receberam informações de que o suspeito, apontado pela polícia como um dos gerentes do tráfico de drogas do Morro da Cacocla, estaria armado em um imóvel, localizado em um dos acessos à comunidade. Os policiais então foram ao local e encontraram o jovem com a arma, que recebeu voz de prisão e foi preso em flagrante.

Um menor de idade, que também estava no local, foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.