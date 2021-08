agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/08/2021 11:50

ARRAIAL DO CABO - Três veículos pegaram fogo na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo testemunhas, as chamas teria começado enquanto um dos veículos realizava uma “chupeta” - ato de carregar a bateria através de cabos - em outro. Não há informações sobre feridos, até o momento.

Uma motocicleta que estava próxima ao local acabou sendo atingida pelas chamas. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quanto chegaram ao local, os três veículos já haviam sido consumidos pelo fogo. Duas residências próximas também foram atingidas pelo fogo, além da fiação da rede elétrica da rua.