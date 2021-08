Além das redes de pesca, o pescado também foi apreendido - Foto: Divulgação

Além das redes de pesca, o pescado também foi apreendidoFoto: Divulgação

Publicado 23/08/2021 23:00 | Atualizado 23/08/2021 23:03

ARRAIAL DO CABO – Quatro pescadores foram detidos nesse domingo (22), por infringir o período de defeso em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Grupamento Operacional Ambiental Marítimo, responsável pela ação, os pescadores estavam em uma embarcação na Lagoa de Araruama e foram apreendidos com duas redes de troia.

De acordo com a Prefeitura, os agentes de defesa do meio ambiente faziam uma vistoria no local quando viram uma embarcação de pesca e, ao fazerem a abordagem encontraram as redes e o pescado. Os detidos foram levados com os materiais apreendidos para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. O DIA não conseguiu contato com a defesa dos pescadores.

O município não informou qual destinação foi dada para o pescado apreendido. O período de defeso na Lagoa de Araruama começou no dia 1º de agosto e segue até o mês de outubro. Durante esses meses, as atividades de pesca são restringidas por conta da reprodução dos animais, com o objetivo de preservar as espécies e manter a sustentabilidade dos recursos naturais.