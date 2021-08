Gato é resgatado por pescadores na Baía de Guanabara - Divulgação/Redes Sociais

Publicado 17/08/2021 15:17

Rio - O gato resgatado por pescadores na Baía de Guanabara, na manhã do último domingo (15) , estava preso no motor de um carro que trafegava pela Ponte Rio-Niterói. Em imagens de câmera da via, é possível ver o animal caindo do veículo, que seguia no sentido Niterói, e correndo para o canteiro central. Em seguida, o bichinho atravessa as quatro pistas sem ser atropelado e cai na Baía de Guanabara.