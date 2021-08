Maioria dos internados com casos graves da doença não tomaram a vacina - Reprodução.

Publicado 18/08/2021 11:36 | Atualizado 18/08/2021 11:40

Rio - Um levantamento feito pela Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (Aherj) mostra que os leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes infectados pela covid-19 em unidades de saúde particulares já atingiram 70% de ocupação. O diretor da Aherj, o médico Graccho Alvim, explica que a maioria dos internados são pessoas que não tomaram a vacina. " A maior parte dos pacientes são os não vacinados , mas há também um quantitativo importante dos pacientes que só receberam a primeira dose e por último, idosos que tomaram a vacina há mais de seis meses ", explica Alvim.

Segundo ele, as taxas de ocupação das enfermarias está em torno de 58%. Alvim explica que pacientes dessas alas são os com casos moderados ou em recuperação pós-covid. A expectativa da Aherj é que, entre 15 a 20 dias, as ocupações estejam acima do limite. Por conta disso, diversos hospitais já deram início a um abastecimento para evitar falta de insumos.

"A ocupação está subindo diariamente e hoje já está em 70%. Cada dia é uma taxa maior e não são internações curtas. A tendência é que entre 15 a 20 dias a gente chegue em uma ocupação maior do que a gente tem para covid", disse.



Segundo Alvim, grandes redes de hospitais já deram início a compras para abastecer as unidades. A Aherj tem cerca de 150 hospitais associados e 300 serviços de saúde. Ele explica que para que os casos deixem de crescer é preciso continuar seguindo algumas medidas como o uso da máscara e o distanciamento social, além de aderir à vacinação.

"A gente vai ter que arranjar uma maneira de conviver com o vírus. A vacina muda totalmente o paradigma da doença, ela protege o paciente contra casos graves e hoje o número de mortos é menor. Além disso, a máscara não pode ser abolida, ainda mais com os números de infectados crescendo, a máscara veio para ficar", defende.

O DIA que iniciou um processo para contratar 150 leitos na rede privada. De acordo com a pasta, o procedimento está em análise jurídica e a expectativa é que o chamamento público seja publicado em 15 dias. Por conta do volume crescente de contaminação , a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou aoque iniciou um processo para contratar 150 leitos na rede privada. De acordo com a pasta, o procedimento está em análise jurídica e a expectativa é que o chamamento público seja publicado em 15 dias.

Vacinômetro

Segundo o governo do estado do Rio, até às 8h33 do dia 17 de agosto, mais de 13 milhões de doses das vacinas contra covid-19 já foram aplicadas em todo o território fluminense. Desse número, pouco mais de 9 milhões tomaram a primeira dose, 3,7 milhões tomaram a segunda e 308 mil foram imunizadas com a dose única.

Na Capital, foram mais de 6 milhões de doses aplicadas, sendo 4,5 milhões com a primeira dose, 2 milhões com as duas e 137,5 mil com a dose única. De acordo com os dados disponíveis no painel Rio covid-19, em 16 de agosto, o registro de óbitos foi igual a um, considerando a média móvel dos últimos 7 dias. A média de casos confirmados é de 474. A faixa etária mais afetada é de adultos entre 40 a 59 anos. Atualmente, há 823 pessoas internadas nos hospitais do município.

Internações no estado do Rio

De acordo com o Painel Covid Rio, São Pedro da Aldeia tem 70% das enfermaria ocupadas; já na capital, a ocupação de enfermarias está em 89% e as UTIs em 95%. Em Rio Bonito a ocupação de enfermarias é de 90% e UTI, 60%. Na Região Serrana, Petrópolis tem uma ocupação de 78% dos leitos de enfermaria e de UTI; em Teresópolis, esse número chega a 94% e 100% das vagas de enfermaria; em Nova Friburgo há ocupação de 100% dos leitos de UTI e 64% de enfermaria.

Em Miracema, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana e Itaboraí há 100% de ocupação em leitos de UTI. Itaguaí tem ainda 82% de ocupação de enfermarias. Em Guapimirim há ocupação de 90% dos leitos de UTI. Em Duque de Caxias, a ocupação dos leitos de UTI é de 91% e 96% de enfermaria. Em Cantagalo, 80% de leitos de UTI estão ocupados.