PF prende mulher que contrabandeava peças de armas de fogo pelos Correios - Divulgação / Polícia Federal

PF prende mulher que contrabandeava peças de armas de fogo pelos CorreiosDivulgação / Polícia Federal

Publicado 18/08/2021 10:26

Rio - Uma mulher de 58 anos foi presa em flagrante, na terça-feira (18), por contrabandear peças de armas de fogo e carregadores de fuzil pelos Correios. Agentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro, com o apoio da Receita Federal e do Correios, realizaram a prisão na residência da mulher, que não foi identificada, em Batatais, em São Paulo. No local, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da 2ª subseção judiciária do estado de São Paulo.

fotogaleria

Publicidade

De acordo com a PF, o material contrabandeado estava embalado em uma encomenda postal que foi remetida por uma pessoa residente nos Estados Unidos para o Brasil, via Aeroporto do Galeão, no Rio.



Na residência, foram encontradas inúmeras réplicas de fuzis e pistolas, acessórios e demais peças de armas de fogo, assim como um revólver 38 com a numeração raspada e suas respectivas munições. Além do material bélico, foi apreendido um carro.

A PF do Rio realiza a investigação e o inquérito do caso. A ação tem relação com a Operação "Shower Parts", que investiga o tráfico internacional de armas de fogo e munições.



As penas dos delitos somadas e com a causa de aumento de pena, podem chegar a 16 anos de reclusão e multa.