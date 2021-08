Palácio Capanema - IPHAN

Palácio CapanemaIPHAN

Publicado 18/08/2021 11:03 | Atualizado 18/08/2021 12:44

Durante sua chegada, Castro foi questionado sobre a operação que prendeu o ex-secretário da Administração Penitenciária , Raphael Montenegro nesta terça-feira, mas o governador respondeu que não havia mais o que comentar.

Publicidade

Segundo Ceciliano, a reunião contou com diversos representantes da arquitetura brasileira, além de engenheiros para definir uma solução para outros imóveis que estão na lista do saldo do feirão de imóveis, além do Palácio Capanema. Ele explica que o edifício deve ser retirado do feirão do Governo Federal, mas que há interesse da Casa em outros prédios históricos.

"Em primeiro momento a solução foi que o Estado e a Assembleia pudessem adquirir o palácio, mas isso já avançou porque o Governo do Estado vem conversando desde segunda-feira com a equipe do ministro Paulo Guedes e os sinais são de que ele vai retirar Capanema do feirão, mas mais que isso, temos outros prédios de interesse histórico e cultural também nessa listagem de venda", explicou

Publicidade

O Palácio de Capanema é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN e é considerado um marco da Arquitetura Moderna Brasileira. O edifício foi construído entre 1937 e 1945, sob a coordenação do arquiteto Le Corbusier e projetado por Lúcio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge Machado Moreira.