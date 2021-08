Sandro Faria Gimenes, superintendente da Seap, preso na sede da Polícia Federal em operação realizada na terça-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Sandro Faria Gimenes, superintendente da Seap, preso na sede da Polícia Federal em operação realizada na terça-feiraReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/08/2021 11:46 | Atualizado 18/08/2021 12:39





Na conversa com “FB”, o então secretário Raphael Montenegro afirma não se importar se presos de alta periculosidade como Abelha, Xará, Marcinho do Turano, entre outros, empreendem ações criminosas fora da cadeia. Segundo as investigações, o objetivo era negociar a transferência dos presos para o Rio, com a contrapartida de que eles não inflassem a criminalidade nas regiões onde atuam no Rio. As investigações apontam que as negociações eram uma forma de o secretário garantir influência junto aos criminosos a fim de negociar como, onde e de que forma o crime seria cometido no estado. Ainda não se sabe se também havia contrapartida financeira. Rio - O superintendente operacional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Sandro Faria Gimenes, e o subsecretário Wellington Nunes da Silva, presos nessa terça-feira pela Polícia Federal na mesma operação que levou o secretário Raphael Montenegro para a cadeia , teriam intervindo diretamente nas negociações do chefe do órgão com traficantes durante visita ao presídio federal de Catanduvas, no Paraná, em maio. O desembargador relator Paulo Cesar Morais Espírito Santo, que assina a decisão das prisões, frisa que “Sandro e Wellington participaram ativamente das entrevistas com os presos Fabiano Atanásio da Silva, conhecido como ‘FB’, e Rodrigo da Silva Rodrigues, o ‘Tineném’”.Na conversa com “FB”, o então secretário Raphael Montenegro afirma não se importar se presos de alta periculosidade como Abelha, Xará, Marcinho do Turano, entre outros, empreendem ações criminosas fora da cadeia. Segundo as investigações, o objetivo era negociar a transferência dos presos para o Rio, com a contrapartida de que eles não inflassem a criminalidade nas regiões onde atuam no Rio. As investigações apontam que as negociações eram uma forma de o secretário garantir influência junto aos criminosos a fim de negociar como, onde e de que forma o crime seria cometido no estado. Ainda não se sabe se também havia contrapartida financeira.

FB é integrante da cúpula do Comando Vermelho, líder do tráfico de drogas da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. É apontado como um dos mais perigosos criminosos do estado.



Publicidade

“A gente conversa muito com CURITIBA ali, com todo mundo, ABELHA, XARÁ, MARCINHO DO TURANO, ISAÍAS, BENEMÁRIO, PIXOTE, PAULO, todo mundo, a gente conhece todo mundo... vem cá a gente fala o seguinte, meu irmão vem cá, o que tu faz na rua, tá na rua, meu problema é aqui dentro, agora o que eu não posso ter é um problema de dentro pra fora, que aí eu vou te cobrar... Agora pô, se você é dono de sua comunidade, problema é teu, quem administra é você não é o estado, isso é um problema teu, não me diz respeito, eu não vou trazer guerra de fora pra dentro, não vou”, argumenta Raphael com FB.



Publicidade



Na conversa, o secretário frisa que o que importa a ele é que os criminosos não trouxessem conflitos para dentro do sistema penitenciário, caso fossem transferidos ao Rio: “Então qual minha preocupação... Eu levar o FABIANO de volta pro Rio e o FABIANO quebrasse essa, essa disciplina, quebrar essa forma de trabalhar”. Mais adiante, Sandro Faria Gimenes ou Wellington Nunes da Silva intervêm, segundo o documento do desembargador. Porém, não há certeza sobre qual dos dois pronunciou as frases.



“SANDRO FARIA ou WELLINGTON - ‘Lembrando sempre que o que sai da nossa boca não volta mais correto?’



SANDRO FARIA ou WELLINGTON - ‘Por isso que nós estamos aqui, porque os três aqui tem palavra.’”.



“Nota-se que a grande preocupação de Raphael, Sandro e Wellington é com a repercussão que o retorno do preso irá causar. A apreensão, não se sabe exatamente por qual motivo, é que não haja incremento da atividade criminosa nas áreas em que os detentos sempre atuaram, para que não chame a atenção das autoridades de segurança pública”, destaca o desembargador no documento. O diálogo com “Tineném” não está transcrito na decisão do TRF-2.



“Ademais, não soa minimamente crível que SANDRO e WELLINGTON, pessoas de confiança de RAPHAEL, tenham ido pessoalmente à Penitenciária Federal de Catanduvas sem que não tivessem conhecimento do que seria abordado pelo Secretário e quais eram as intenções deste ao entrevistar os presos de altíssima periculosidade”, argumenta ainda.

Publicidade

No Rio, cúpula liberou entrada de bolo, refrigerante e salgados no aniversário de 'Abelha'



Outros indícios apontam que o subsecretário e o superintendente tinham participação nas irregularidades. Em sua decisão, o desembargador federal Paulo Cesar Morais Espírito Santo frisa que, em julho deste ano, o então secretário Raphael Montenegro e seus subordinados, Sandro Faria e Wellington Nunes, realizaram visitas de cortesia ao preso Wilton Carlos Rabello Quintanilha, conhecido como “Abelha”. E “autorizaram a entrada de itens proibidos (bolo, refrigerante, salgados) no dia 24/07 para a comemoração do aniversário do detento”. Abelha foi o bandido que saiu pela porta da frente do Complexo de Gericinó, em Bangu, no dia 27 de julho, mesmo com mandado de prisão ativo, conforme O DIA noticiou com exclusividade antes da exoneração e prisão do secretário.

"Consta, ainda, na representação que RAPHAEL MONTENEGRO HIRSCHIFIELD, SANDRO FARIA GIMENES e WELLINGTON NUNES DA SILVA estiveram pessoalmente no complexo penitenciário Vicente Piragibe, em Gericinó, Rio de Janeiro, RJ, para cumprirem a ordem de liberdade de 'Abelha', menciona o desembargador.



O desembargador afirma ainda que, além de Raphael, Sandro e Wellington também teriam cometido supostamente o crime de associação ao tráfico internacional de drogas, “uma vez que há nítido ajuste entre o secretário de Estado, seus assessores e os presos, com o objetivo de que a traficância, há muito perpetrada pelos detentos, continue a todo vapor, inclusive com criação por parte dos agentes públicos de mecanismos facilitadores para o fomento das atividades ilícitas, como a permissão para a entrada de celulares nas penitenciárias”.