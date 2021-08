Policia - Policia Federal deflagra Operaçao Simonia no Rio. A operaçao tem como objetivo de desarticular esquema criminoso na cupula administrativa da SEAP. Na foto, Raphael Montenegro,o primeiro a esquerda de mascara azul, chega preso a sede da policia federal, na zona portuaria do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/08/2021 17:15 | Atualizado 17/08/2021 17:25

Rio - Gravações registradas pela Polícia Federal na Operação Simonia, que resultou na prisão do ex-secretário da Seap Raphael Montenegro, nesta terça-feira, indicam que o líder da pasta buscava influência entre lideranças do Comando Vermelho. Cláudio José de Souza Fontarigo, o "Claudinho da Mineira", ex-chefe do tráfico em comunidades da Zona Norte do Rio, foi um dos procurados pelo secretário para criar relação de troca: "Papo de homem".

De acordo com registros, o ex-secretário contava com uma possível proximidade para cobrar mudanças na condução do crime organizado no Rio. Um dos exemplos citados por ele, por exemplo, seria um possível pedido para redução na comercialização da droga conhecida como "crack" nas comunidades da facção.

"A vida de vocês lá fora é de vocês lá fora. Agora, eu tenho que ter a certeza do seguinte se eu trouxer o Claudio pro Rio, no primeiro problema que eu tiver, eu vou falar: pô, o Claudio não teve papo de homem comigo", argumenta o ex-secretário ao sugerir um "acordo de cavalheiros".

O objetivo, segundo o próprio secretário nos áudios, seria conseguir uma relação (caso Claudinho da Mineira voltasse para o Rio) como a conquistada com Charles Jackson Neres Batista, o Charlinho do Lixão, morto em 2019 durante confronto com a PM.

"O Charles quando ele voltou a gente conversou com ele, falou: 'porra, a situação do crack lá em Caxias tá

demais. Não dá pra ser assim...' ele falou: 'não. Pode ficar tranquilo que eu vou entrar nessa história'", contou o ex-secretário ao detento.

Raphael cita a necessidade da "palavra de homem" a todo momento na conversa com o criminoso. "Da mesma forma que eu te cobro ser sujeito homem, ter o papo reto, eu aceito que você me cobre isso, que eu tenha papo reto... E o dia, o dia que eu quebrar isso, quando eu entrar na cadeia, você virar para mim e falar ‘tu não tá podendo’, eu vou aceitar...", pontuou.

De acordo com a Polícia Civil, Claudinho da Mineira cumpria pena em uma unidade estadual de Porto Velho por tráfico de drogas, mas, no dia 23 de agosto de 2013, recebeu a progressão de regime para o semiaberto e não mais retornou a sua unidade prisional.

Claudio voltou a atuar como liderança no Complexo do Lins, atualmente o principal reduto do Comando Vermelho, após o Complexo do Alemão ser pacificado por uma unidade de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foi novamente preso em 11 de agosto de 2015, em uma ação do Bope, e segue preso desde então em presídios federais fora do Rio.