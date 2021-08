Carro estava com placa de outro veículo e foi encontrado na Avenida Pedro Francisco Sanches - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 23/08/2021 10:00

ARRAIAL DO CABO – Um carro roubado foi recuperado durante uma ação da Polícia Militar, realizada nesse domingo (22), em Figueira, distrito de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, o motorista foi conduzido para a delegacia, indiciado por receptação, mas não ficou preso.