Suspeito foi levado para a 132ª Delegacia Policial, em Arraial do CaboFoto: Divulgação

Publicado 20/08/2021 16:10 | Atualizado 20/08/2021 16:25

Operação Boa Vizinhança, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais. ARRAIAL DO CABO – Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta sexta-feira (20), durante a, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Civil, contra Paulo Henrique Barbosa de Oliveira, de 26 anos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas, que teria sido praticado em, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado na casa em que estava morando no bairro Praia dos Anjos. Ele estava com a companheira, e três filhos ainda crianças, e não reagiu a abordagem, quando os policiais chegaram à residência. O homem foi levado para a 132ª Delegacia Policial, e permanece preso. O DIA não conseguiu contato com a defesa dele.

“Ele também teve a casa alvo de busca e apreensão [lá em MG], e ela era monitorada por câmeras de vigilância, e ele acompanhava as câmeras pelo telefone celular da onde ele estava [em Arraial do Cabo], e chegou a se comunicar através das câmeras, debochando da ação da polícia, porque ele não estava lá e eles [policiais] não iriam saber aonde ele iria ser encontrado. Neste momento, ele foi preso pela gente”, contou o delegado Ruchester Marreiros, titular da 132ª Delegacia Policial, que deu apoio à operação.

SEIS ALVOS FORAM PRESOS

Esta foi a última fase da Operação Boa Vizinhança, deflagrada pela Polícia Civil mineira, para cumprir seis mandados de prisão, sendo quatro em Conselheiro Lafaiete, um em Capela Nova, ainda em Minas Gerais, e outro em Arraial do Cabo. Segundo as investigações, os alvos são suspeitos de atuarem no tráfico de drogas e de recrutarem adolescentes para a prática criminosa, em Conselheiro Lafaiete. Agentes da Polícia Militar, e até cães farejadores, participaram da operação.