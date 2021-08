Jefferson era solteiro e deixa uma filha de oito anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Jefferson era solteiro e deixa uma filha de oito anosFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/08/2021 21:30 | Atualizado 19/08/2021 23:02

ARRAIAL DO CABO – Foi enterrado nesta quinta-feira (19), o corpo do funcionário público Jefferson Corrêa Anselmo, de 30 anos, que morreu após cair de um trator em movimento, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. O sepultamento aconteceu por volta das 8h, no Cemitério Municipal, e contou com a presença de amigos e familiares da vítima.

O acidente aconteceu nessa quarta-feira (18), na Estrada da Rebeche, uma via que está sendo utilizada provisoriamente para o acesso ao Centro da cidade, por conta da interdição da RJ-140. De acordo com testemunhas, Jefferson estava em horário de serviço, de carona no trator, quando teria se desequilibrado, caído do veículo e acabou batendo com a cabeça. A vítima morreu no local.

Publicidade

Em uma postagem nas redes sociais, a sobrinha do servidor público, que o considerava como pai, lamentou a morte trágica, e fez uma homenagem a Jefferson, ao divulgar uma foto com ele. “Volta pra mim pai. Por que Deus me tirou você? Tá difícil ficar sem você”, escreveu Anna Santos, de 15 anos.

Um amigo, que estava com Jefferson no momento do acidente, também fez uma homenagem a ele na internet. “Mano, me desculpa por tudo. Por estar no momento do acidente e não poder fazer nada pra te ajudar. Eu estou acabado. Toda hora passa na minha cabeça o último momento de nós juntos... Vou levar nossa amizade para sempre comigo. Você sempre estará comigo. Te amo, irmãozinho”, diz um trecho da publicação.

Publicidade

Jefferson era servidor público da Prefeitura de Arraial do Cabo, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Ele era solteiro e deixa uma filha de oito anos.

Acidente aconteceu na Estrada da Rebeche Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicidade