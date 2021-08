Acidente grave resultou na morte de um PM friburguense neste domingo - Reprodução internet

Publicado 16/08/2021 12:47

Um acidente grave neste domingo (15/08) levou a morte de um policial militar, morador de Nova Friburgo, lotado no Batalhão de Choque (BPChq). Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a vítima é o 2º sargento da PM, Igor Marcio Ribeiro Gomes, que estava em um motocicleta, subindo a Serra dos Três Picos, e colidiu com um veículo de passeio.

O acidente aconteceu na saída de Cachoeiras de Macacu para Nova Friburgo, próximo a um posto de gasolina e um ponto de parada muito conhecidos. As câmeras de segurança no local flagraram a colisão. Nas imagens, o veículo tenta cruzar a pista para entrar no posto de gasolina e a colisão acontece na mão do motociclista, que bate na lateral do carro e é arremessado na pista.

Câmeras de segurança flagraram o momento da colisão Reprodução As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Rota 116, responsável pela administração da RJ-116, atenderam a ocorrência, mas o policial não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A guarnição do BPRv informou que abriu investigação do acidente.