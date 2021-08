Avenida Alberto Brauno, no centro de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Avenida Alberto Brauno, no centro de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 15/08/2021 13:00

Os estabelecimentos comerciais de Nova Friburgo estão autorizados a abrir nesta segunda-feira (16/08), feriado pelo Dia do Comerciário. A Medida, garantida por meio de acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio, se dá em razão da pandemia, mas para funcionar as empresas devem assinar o termo de adesão à convenção coletiva. Sendo assim, é orientado que os clientes entrem em contato com as lojas para verificar se as mesmas optaram por abrir.

A iniciativa, segundo o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, visa a abrandar os prejuízos que o comércio vem acumulando desde 2020 e que se intensificaram nos primeiros meses deste ano devido ao agravamento da pandemia. A exemplo do que já ocorreu com o feriado pelo Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, as empresas que optarem por funcionar precisaram assinar termo de adesão à convenção coletiva da categoria, de forma a regulamentar a abertura em data especial.

Publicidade

“O Dia do Comerciário, assim como o 1º de maio, é um dos poucos feriados em que normalmente não existe permissão para funcionamento. Mas, no momento, eu e a presidente do Sindicato dos Empregados, Therezinha Affonso Jordão, concordamos que, em caráter excepcional, seria importante dar essa liberdade ao comércio, que guarda grandes perdas em decorrência da crise causada pela pandemia”, comenta ele, também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo.